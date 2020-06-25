كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول القصف التركي بالعراق

2020/06/25 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، أنه سيتم توفير علاج فيروس كورونا الروسي في حال استكمال الاجراءات المعتمدة لأي دواء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في كل

بغداد اليوم - ديالى

رجح مصدر امني في محافظة ديالى، الخميس، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة الاسبوع المقبل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ ديالى سيتخذ قرارا بفرض حظر مشدد للتجوال في جميع أنحاء المحافظة اعتباراً من يوم الأحد المقبل

بغداد اليوم _ متابعة

اكتشفت السلطات الإيطالية بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، في مستودع بمدينة بولونيا الإيطالية، تستخدمه شركة نقل وتوصيل بضائع، مما يزيد الوضع خطورة.

وقالت جريدة "ريستو ديل كاردينو" اليومية، إنه تم تسجيل 46 إص

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