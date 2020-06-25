بالوثيقة.. خلية الازمة في ذي قار تصدر قرارات جديدة للحد من كورونا

2020/06/25 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

اصدرت خلية الازمة في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، حزمة جديدة من القرارات لمواجهة كورونا.

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