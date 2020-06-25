خديدا، فنان واجه تنظيم داعش، ويحافظ على ثقافة مجتمعه ودينه في المهجر من خلال عمله

2020/06/25 | 23:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – خليل بوكو إصرار الفنان الشاب الايزيدي “خديدا ملحم الياس” دفعه إلى النجاح بعد هجرته إلى ألمانيا، الظروف التي مر بها مع أشقائه في الجبل أثناء المقاومة ضد داعش ومعاناة عائلته في مخيمات النزوح لم تمنعه من ممارسة مهنة الفن وخدمة الجالية الايزيدية في ألمانيا بعد هجرته آواخر عام 2015.“خديدا ملحم الياس” …

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