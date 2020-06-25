2020/06/25 | 23:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت كتلة الاتحادة الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي يوم الخميس، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الانتهاكات التركية في أراضي إقليم كوردستان، وتشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا.

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الاسف والالم الشديدين فقد سقط اليوم شهداء وجرحى جدد من قرى تابعة لمحافظة السليمانية وبالتحديد في منطقة (كونه ماسي) المدنية السياحية بسبب العملية التركية التي تُنتهك فيها السيادة العراقية بكل إصرار وعدم احترام مذكرات احتجاج الحكومة العراقية التي سلمتها للسفير التركي ودون التفكير بحرمة دماء سكان القرى الذين يسقطون ضحية التوغل التركي بحجة مطاردة جهات معارضة".

وأضافت الكتلة أنه "في الوقت الذي نعمل فيه على حماية وحفظ العلاقات الودية مع الدولة الجارة تركيا، إلا اننا نؤكد على أن حرمة دماء شعبنا وسيادة اراضينا هي خطٌ أحمر و ثوابتٌ أساسية نعمل على حمايتها والحفاظ عليها".

وطالبت الكتلة، الرئاسات الثلاث، بـ"تحركٍ فوري وعاجل لاتخاذ خطواتٍ فاعلة لردع الجانب التركي من أجل إيصال رسالةٍ قوية بأن العراق وحكومته وشعبه جاد هذه المرة في الوقوف بحزم بوجه هذه الانتهاكات والخروقات التركية التي تستبيح كل شي في طريقها حتى لو كان أرواح المواطنين وممتلكاتهم وسيادة العراق".

كما طالبت، الخارجية العراقية وممثل العراق في مجلس الأمن الدولي، بـ"تقديم طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف العملية العسكرية داخل الأراضي العراقية وإصدار قرار بتعويض الضحايا المدنيين العراقيين الذين يسقطون جراء هذه العمليات العسكرية".

ودعت الكتلة إلى "تشكيل لجنة قانونية تضم محامين دوليين لرفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا والخسائر في الممتلكات العامة والخاصة وإلزام الحكومة التركية بدفعها لذوي الضحايا باعتباره حق شرعي وقانوني باعتباره أقل ما يمكن عمله لمواساة ذوي الضحايا والجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة بتحرك عراقي ودولي لوقف انتهاكات تركيا بإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة بتحرك عراقي ودولي لوقف انتهاكات تركيا بإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).