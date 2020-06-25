2020/06/25 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تسجيل 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).