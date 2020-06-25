أستراليا ونيوزيلندا تستضيفان مونديال السيدات 2023

2020/06/25 | 23:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس أستراليا ونيوزيلندا حق استضافة كأس العالم للسيدات 2023 بعد تصويت لمجلس الاتحاد.وتفوق العرض المشترك على عرض كولومبيا لاستضافة البطولة التي تم توسيعها لتشمل 32 فريقا.وكانت اليابان سحبت عرضها لاستضافة البطولة وقررت مساندة عرض أستراليا ونيوزيلندا.وصنف الاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت سابق […]

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