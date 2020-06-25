أسعار النفط تصعد اثنين بالمئة

2020/06/25 | 23:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة في جلسة متقلبة يوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي وزيادة محدودة في الطلب على الوقود، لكن ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في بعض الولايات الأمريكية حد من المكاسب.

وزاد خام برنت 74 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل.



وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 38.72 دولار.

أظهرت بيانات أتاحتها لرويترز شركة تكنولوجيا تحديد المواقع توم توم عودة الحركة على الطرق في بعض المدن الرئيسية بالعالم في يونيو حزيران إلى مستويات 2019.

كانت أسعار النفط انخفضت في المعاملات المبكرة، ثم عثرت على بعض الدعم بعد أن أظهرت البيانات تراجع أعداد الأمريكين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وانتعاش طلبيات توريد سلع رأسمالية رئيسية في مايو أيار.

لكن تراجع طلبات إعانة البطالة جاء دون توقعات المحللين في حين دعمت بيانات أخرى التوقعات بأن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بما يصل إلى 40 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

وبغية إعطاء دفعة للاقتصاد العالمي الذي تعصف به أزمة كورونا، ضخت البنوك المركزية تريليونات الدولارات في إطار إجراءات تحفيز.

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