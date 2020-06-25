تعزيز نظام الصحة العامة ودعم العاطلين والعاملين / تجربة البرتغال وأهمية الدور الفاعل لقوى اليسار - رشيد غويلب

2020/06/25 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب لدورة برلمانية ثانية تدار البرتغال من قبل حكومة أقلية شكلها الحزب الاشتراكي البرتغالي، مدعومة برلمانيا من قوتي اليسار الجذري الاساسية في البلاد الحزب الشيوعي البرتغالي وحزب كتلة اليسار، دون الدخول في تحالف مع الحزب الحاكم.



وعلى الرغم من استفادة الحزب الحاكم انتخابيا من تصدره للمشهد الحكومي، ورفع رصيده الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة، الا ان التجربة تشير الى ان النجاح الحكومي في تجاوز اثار الازمة ......





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