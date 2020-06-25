إصابة مدير

2020/06/25 | 23:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء أعلنت مدينة سيد الاوصياء للزائرين في كربلاء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن إصابة مديريها بفيروس كورونا بعد أن تحولت المدنية منذ فترة إلى مكان لحجر المصابين بالفيروس.وقال مدير اعلام المدينة علي الحسيني، أن “مدير المدينة الحاج مظفر محمد وثلاثة منتسبين أثبتت نتائج تحاليلهم اصابتهم بفيروس كورونا نتيجة تعاملهم بشكل مباشر مع المصابين الذين تستضيفهم المدنية لتلقي العلاج”.وأضاف الحسيني أن “عدد الاصابات بين كوادر المدنية من المنتسبين ارتفعت الى ٧ اصابات منذ تحويل المدينة من مكان لحجر الملامسين والوافدين إلى مكان لحجر المصابين بالفيروس”.

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