الديوانية تسجل حالة وفاة ثانية بين صفوف الكوادر الصحية بسبب كورونا

2020/06/25 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل حالة وفاة ثانية بين صفوف الكوادر الصحية بسبب كورونا في الد...





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