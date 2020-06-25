أسعار النفط ترتفع بدعم بيانات للاقتصاد الأمريكي

2020/06/25 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة في جلسة متقلبة يوم الخميس، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.وزاد خام برنت 74 سنتا بما يعادل 1.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتا أو 1.9 بالمئة إلى 38.72 […]

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