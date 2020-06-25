2020/06/25 | 23:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة الخميس تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس #كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 242 حسب الإحصائيّات الرسميّة الصادرة عن وزارة الصحّة.وقالت وزارة الصحّة في بيان عبر صفحتها الرسميّة في…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريإ: إصابات كورونا تصل حاجز الـ250 إصابة معظمها في دمشق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريإ: إصابات كورونا تصل حاجز الـ250 إصابة معظمها في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).