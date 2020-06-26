الكاظمي: ليس لدي حزب ومشروعي الوحيد تحقيق مطلب الشعب بانتخابات عادلة

2020/06/26 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، انه ليس لديه حزب او كتلة معينة، لافتا الى ان مشروعه الوحيد تحقيق مطلب الشعب بانتخابات عادلة.

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