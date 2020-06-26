2020/06/26 | 00:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت فعاليات مؤتمر منتدى السلام في نينوى هذا اليوم الخميس الموافق 25 حزيران 2020 بمشاركة من نشطاء المجتمع المدني وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وممثّلين عن منظمات دولية ومحلية، بدأت جلسة الإفتتاح التي يسّرها الناشط المدني فلاح حسن حيث إنطلق المؤتمر بدقيقة صمت على أرواح الجيش الأبيض والكوادر الطبية ، ومن ثمّ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق أعمال منتدى السلام في نينوى بمشاركة من كافة محافظات العراق عبر برنامج زووم) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق أعمال منتدى السلام في نينوى بمشاركة من كافة محافظات العراق عبر برنامج زووم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).