صحة ذي قار تفتتح مستشفى كرفاني سعة ٥٠ سريرا لمعالجة المصابين بكورونا

2020/06/26 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت دائرة صحة ذي قار وبحضور محافظ ذي قار ناظم الوائلي وعضو لجنة الصحة النيابية الدكتور غايب العميري المستشفى الكرفاني سعة ٥٠ سريرا في مدينة الناصرية والمخصص لمعالجة المصابين بفايروس كورونا.وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ان المستشفى انجز من قبل قسم المشاريع والخدمات الهندسية في دائرة صحة ذي […]

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