2020/06/26 | 00:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليابان تؤكد دعمها وتأييدها للحُكُومة العراقيّة خُصُوصاً في مجال الإصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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