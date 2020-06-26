رسمياً.. ليفربول بطلاً للدوري الانكليزي بسقوط السيتي أمام تشيلسي

2020/06/26 | 00:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أهدى تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي رسميًا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية تشيلسي كريستيان بوليسيتش (36) وويليان (78)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد كيفين دي بروين (55).

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الثاني.

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