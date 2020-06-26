قطر وفيفا يعلنان عن بطولة دولية للمنتخبات العربية عام 2021

2020/06/26 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، خططهما لتنظيم بطولة دولية للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل.

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