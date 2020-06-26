جهاز مكافحة الإرهاب يرفد مستشفى بالناصرية بمستلزمات طبية وقناني اوكسجين

2020/06/26 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن رفد مستشفى الحسن التعليمي بمستلزمات طبية و45 قنينة اوكس...





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