تشيلسي يهزم السيتي ويهدي لقب الدوري الانكليزي مبكرا لليفربول

2020/06/26 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أهدى فريق تشيلسي اليوم الجمعة، (26 حزيران 2020)،لقب الدوري الانكليزي رسميا الى ليفيربول بعد الفوز على مانشستر سيتي 2-1 ، في لقاء قوي جرى على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الاول شهد تنظيما لتشيلسي مع ضغط وفرص في ساحة لعب مانشستر سيتي، كان كل فريق يتربص لاخطاء الثاني، خاصة وان السيتي ظهر عاجزا في الهجوم وهو يلعب بدون رأس حربة صريح،وشهدت الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، انطلاقة رائعة من بوليسيتش من كرة مرتدة من منتصف الملعب، مع خطأ من جوندوجان وميندي، انطلق الجناح الأمريكي بسرعة كبيرة وانفرد بالحارس إيدرسون وسدد الكرة في الشباك معلنا عن هدف الشوط الاول الوحيد لصالح تشيلسي.

ومع بداية الشوط الثاني تسيد السيتي اللقاء وهدف التعديل في الدقيقة ٩ منه ٥٤ من المباراة جاء من حرة مباشرة قريبة من خط الجزاء سددها كيفين دي بروين واسكنها الشباك، واستمر ضغط السيتي في محاولات للبحث عن التفوق، فيما اعتمد تشيلسي على الهجمات المرتدة السريعة والتي شكلت خطورة على مرمى، وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 74 وركلة جزاء لتشيلسي وحالة طرد للاعب السيتي فرناندينهو لويس روزا الذي اخرج الكرة من فم المرمى ليعود الحكم الى الفار والاعلان عن ركلة جزاء سجل منها ويليان بورخيس دا سيلفا في الدقيقة 78 واستمرار السيتي اللعب بنقص عددي حتى نهاية اللقاء وخسارته 1-2.

وبانتهاء مباراة اليوم اصبح ليفربول بطلا رسميا للدوري الانكليزي بعد غياب 30 عاما عن التتويج، بـ 86 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي، وقبل نهاية الدوري بسبع جولات، أي ان نتائج الجولات المتبقية لن تؤثر نتائجها على ليفربول.، فيما حافظ تشيلسي على المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

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