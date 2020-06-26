2020/06/26 | 01:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دوليةتوج نادي ليفربول الإنكليزي، بلقب الدوري الانگليزي الممتاز "البريميرليج" لأول مرة منذ 30 عامًا.جاء ذلك بعد فوز ليفربول يوم الأربعاء على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء وخسارة منافسه مانشستر سيتي على يد نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.ليحصل رجال المدرب يورجن كلوب على اللقب قبل انتهاء الدوري ب7 جولات حيث حصل على 86 نقطة بفارق 23 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي.يشار الى ان ليفربول قد حصل على آخر لقب له منذ 30 عامًا في عام 1990 تحت إشراف المدرب كيلين داكليتش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ 30 عامًا.. ليفربول يتوج رسميًا بلقب الدوري الانگليزي الممتاز ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ 30 عامًا.. ليفربول يتوج رسميًا بلقب الدوري الانگليزي الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).