اكتشاف 3 أعراض جديدة لكورونا

2020/06/26 | 01:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أضافت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، ثلاثة أعراض جديدة لقائمة أعراض مرض فيروس كورونا المستجد.وتمت إضافة أعراض: احتقان أو سيلان الأنف، والغثيان، والإسهال إلى القائمة التي تحتوي أعراض الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق أو صعوبة التنفس، وآلام العضلات، والصداع، وفقدان حاستي التذوق والشم، بالإضافة إلى تقرح الحلق، بحسب تقرير شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.وكانت "CDC" قد أضافت ستة أعراض جديدة إلى القائمة في أبريل نيسان الماضي، والتي كانت تتضمن القشعريرة، والارتعاش، وآلام العضلات، والصداع، وتقرح الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.وعندما بدأت جائحة كورونا، كانت أعراض الحمى، والسعال، وضيق التنفس، هي الأكثر انتشارا بين المرضى.وتختلف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، حيث يبدأ المصابون بالشعور بها بعد يومين إلى 14 يوما بعد التقاط عدوى كورونا.ويحذر "CDC" المصابين بأمراض الرئة والقلب والسكري بأنهم قد يكونوا عرضة لمضاعفات خطيرة بعد إصابتهم بالفيروس.وبلغ عدد مصابي كورونا حول العالم حتى الخميس، نحو 9.4 مليون حالة، فيما شهدت الولايات المتحدة وحدها نحو 2.3 مليون إصابة، بجانب 122 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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