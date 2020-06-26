حصيلة فيروس كورونا المستجد في العالم .. الاقتراب سريعاً من عشرة ملايين اصابة

2020/06/26 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ483,872 شخصاً على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الخميس.وسُجّلت رسميّاً أكثر من 9,500,200 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً […]

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