2020/06/26 | 02:05 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط ورشة لصناعة منصات الصواريخ في البوعيثة واعتقال 13 شخصا يعملون بداخلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 02:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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