قتيل و6 جرحى من المدنيين إثر غارة تركية في كردستان العراق

2020/06/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية (العراق)-(أ ف ب) – قتل شخص وجرح ستة آخرون الخميس في غارة جوية تركية في إقليم كردستان شمالي العراق حيث أطلقت أنقرة قبل نحو اسبوع عمليات جوية وميدانية تستهدف متمردين أكرادا، وفق ما ذكر مسؤول لفرانس برس.وقال كامران عبدالله، مدير ناحية كابيلون الواقعة ضمن محافظة السليمانية، إنّ “غارة جوية استهدفت شاحنة +بيك-آب+ في […]

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