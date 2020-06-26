صواعق البرق تقتل 107 أشخاص في يوم واحد

2020/06/26 | 02:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Patna (الهند)-(أ ف ب) – أفاد مسؤولون أن ما لا يقل عن 107 أشخاص قتلوا الخميس جراء صواعق برق في شمال وشرق الهند، وذلك خلال المراحل الأولى لهبوب الرياح الموسمية السنوية.ولقي نحو 83 شخصا مصرعهم في ولاية بيهار في شرق البلاد بعدما أصابتهم الصواعق، في حين ان 24 آخرين قتلوا في ولاية أوتار براديش […]

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