آمنة النصيري.. أنثى الضوء واللون والحرف والمعنى . - قاسم المحبشي

2020/06/26 | 03:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي آمنة النصيري..



أنثى الضوء واللون والحرف والمعنى ..



ثمة فرق بين أن ترسم الحياة بريشة امرأة أو بريشة رجل!..



الأنثى هي سيدة الألوان وروحها وألقاها المتوهجة على الدوام، في ألف وجه ووجه من الجمال الفتان، وحينما تتقد الألوان في مجمرة الحكمة، حيث تسكن العنقاء، وتطلق جناحيها للريح من قلب السواد والرماد؛ فاعلم أن من أعاد تصميم وتشكل الظل والضوء هي (آمنة النصيري)..



أنثى الألوان التي فتحت كوة ......





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