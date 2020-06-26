2020/06/26 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن فوز ملف استراليا ونيوزيلندا من اجل استضافة كأس العالم للسيدات للعام 2023 .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم للسيدات في استضافة استراليا ونيوزلندا عام 2023) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس العالم للسيدات في استضافة استراليا ونيوزلندا عام 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).