مصدر أمني عراقي ينفي

2020/06/26 | 04:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، "تطويق" الحشد الشعبي لمقر جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة بغداد....

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