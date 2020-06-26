2020/06/26 | 06:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" النيابية في العراق، الجمعة، الرئاسات الثلاث بتحركٍ فوري وعاجل لاتخاذ خطواتٍ فاعلة لردع الجانب التركي، فيما دعت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول القصف التركي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن حول القصف التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).