اتفاق جمركي جديد بين محافظتي ايلام وواسط

2020/06/26 | 07:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ايلام غرب ايران قاسم سليماني دشتكي عن التوصل الى اتفاق مع العراق على اضافة ساعتين لفترة عمل الجمارك الايرانية والعراقية في محافظتي ايلام و...

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