الصحة العراقية ترد على جدل نفاذ الأكسجين الطبي

2020/06/26 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، أن الأكسجين الطبي لم ينفد في بعض المستشفيات، مشيراً إلى أن ما حدث كان ضمن الحرب الاعلامية ...

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