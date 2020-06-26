اعتقال عناصر فصيل شيعي ”بينهم ايراني“ وضبط ورشة صواريخ ببغداد وتضارب حول مصيرهم

2020/06/26 | 07:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ داهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، مقراً تابعاً لكتائب حزب الله واعتقلت عدداً من عناصره.

وتعد العملية الأولى من نوعها والتي تمت حسب اوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن تم ضبط (ورشة) لصناعة الصواريخ في المقر ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد.

وبين أن القوة اعتقلت ١٣ شخصاً خلال المداهمة ينتمون لكتائب حزب الله.

ويتهم مسؤولون امريكيون كتائب حزب الله المدعمومة من طهران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

وقالت مصادر تابعة للحشد الشعبي أن من اعتقلوا نقلوا بعد فترة قصيرة إلى الجناح الأمني لقوات الحشد.



لكن مسؤولا حكوميا ثانيا نفى ذلك وقال إن المعتقلين لا يزالون محتجزين لدى أجهزة الأمن.





ويأتي ذلك عقب هجمات صاروخية بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية أمريكية أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

من جانبها قالت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول حكومي إن أحد المحتجزين في المداهمة إيراني.

وذكر مسؤول ثان في الحشد الشعبي أنه لم يتم اعتقال أي من قادة كتائب حزب الله.

ونفى متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ومصادر من الفصائل شبه العسكرية العراقية، صحة تصريح سابق لمسؤول حكومي بأن القادة المعتقلين تم تسليمهم إلى الجيش الأمريكي.

وتأججت التوترات بين واشنطن وطهران بشكل خاص على الأراضي العراقية منذ عام على الأقل.

وكادت التوترات أن تتحول إلى صراع إقليمي في يناير كانون الثاني بعد أن قتلت الولايات المتحدة العقل المدبر العسكري لإيران قاسم سليماني والقيادي العراقي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة بطائرة مسيرة في مطار بغداد.

ودعمت طهران وواشنطن تولي الكاظمي رئاسة الوزراء في مايو أيار.

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