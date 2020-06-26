مقتبسات من رساله لينين الى عمال أمريكا - ليث الجادر

2020/06/26 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليث_الجادر كتب: 20 أغسطس 1918.نشرت لأول مرة: برافدا رقم 178 أغسطس 22, 1918 نشرت وفقا لنص برافدا فحص مع المخطوطةالمصدر: لينين الأعمال الكامله، الناشرين، موسكو، المجلد 28، 1965، صفحات 62-75تمت الترجمة (وتحريرها): جيم ريوردانالنسخة على الانترنت: V.I.Lenin أرشيف الإنترنت، 2002مقتبساتأيها الرفاق! لقد عرض بلشفي روسي شارك في ثورة 1905، وعاش في بلدكم لسنوات عديدة بعد ذلك، أن ينقل رسالتي إليكم ......





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