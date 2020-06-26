2020/06/26 | 08:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويستمر حصادر كورونا .. البرازيل تسجل 1141 وفاة جديدة بالفيروسفي 24 ساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 08:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ويستمر حصادر كورونا .. البرازيل تسجل 1141 وفاة جديدة بالفيروسفي 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ويستمر حصادر كورونا .. البرازيل تسجل 1141 وفاة جديدة بالفيروسفي 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).