تركيا تواصل غاراتها رغم الاحتجاج العراقي

2020/06/26 | 08:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص وجرح ستة آخرون في غارة جوية تركية في شمال العراق.

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