قتل عناصر بداعش تدمير اوكار بين ديالى وصلاح الدين

2020/06/26 | 08:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة الحشد الشعبي في ديالى، اليوم الجمعة، تدمير5 اوكار لداعش وقتل 5 عناصر من داعش بعمليات امنية شاملة في حدود ديالى - صلاح الدين.

وقال مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز"ان الوية الحشد وبمشاركة قوات الجيش والشرطة نفذت عمليات تمشيط وبحث شاملة للقرى الممتدة بين سد العظيم شمالي ديالى وصولا الى قرية مبارك الفرحان الحدودية مع صلاح الدين، تمكنت من قتل 3 دواعش تطاردهم الاجهزة الامنية منذ سنوات عدة الى جانب تدمير 5 اوكار تعد منطلقا ومصدر تمويل للهجمات الارهابية التي استهدفت القواطع الامنية شمالي ديالى.

وانهت قوات الامن والحشد الشعبي في وقت سابق عمليات امنية اطلقت عليها"ابطال العراق الثالثة" في حدود ديالى وكركوك وصلاح الدين اسفرت عن قتل العشرات من الدواعش وتدمير العشرات من الاوكار الى جانب تفكيك وتفجير مئات العبوات الناسفة.

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