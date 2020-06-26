الولايات المتحدة تسجل أكبر حصيلة إصابة بكورونا في يوم واحد

2020/06/26 | 08:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة أكبر حصيلة إصابات ليوم واحد منذ بداية تفشي وباء كورونا.

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