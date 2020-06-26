قطاع الطيران الاسترالي يتخلى عن 6000 موظف

2020/06/26 | 08:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة الطيران الاسترالية كوانتس عن الاستغناء عن حوالي 20% من العاملين لديها وهم حوالي 6000 موظف من اصل 20,000 موظف لديها.

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