فجر “مريب” بين المنطقة الخضراء والدورة طرفاه مكافحة الإرهاب وحزب الله.. ماذا حدث في الـ”بو عيثة”؟

2020/06/26 | 08:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فجر غني بالأحداث شهدتها منطقة الدورة وتأثرت بها المنطقة الخضراء، عندما اقدمت قوة من جهاز مكافحة الارهاب على اعتقال نحو 13 عنصرًا اشيع على انهم “عصابات خطف وقتل وقصف مقرات”، قبل أن يتدخل الحشد الشعبي منتفضًا، مؤكدًا انتساب هذه العناصر إلى قواته!.🔴#العراق #عاجل – تحرك استباقي مشترك لجهاز مكافحة الارهاب والمخابرات […]

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