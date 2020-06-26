شاهد: اجراء عملية في احدى مستشفيات العراق على ضوء الموبايل واستخدام “المهفات” لانقطاع التيار الكهربائي!

2020/06/26 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اظهر مقطع مصور، فريقا طبيًا من جراح واطباء ومساعدي طبيب، اثناء اجراء عملية جراحية وسط الظلام والاستعانة بضوء جهاز الموبايل واستخدام “المهفات”.ورصدت “يس عراق” مقطع فيديو، لجراح وكادره الطبي وهم يقومون بعملية جراحية لمريض في إحدى المستشفيات وعلى ضوء الموبايل واستخدام “المهفات”، لتوفير اجواء مناسبة للجراح اثثناء القيام بالعملية.

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