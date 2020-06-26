موجة حارة تتربص بالعراق في هذا الموعد.. ارتفاع معدل الاشعاع الشمسي وتراجع الاوزون

2020/06/26 | 09:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر المناطق العراقية كافة، ارتفاع درجات الحرارة بسبب موجة حارة لارتفاع الضغط الجوي العلوي فضلا عن تراجع الاوزون.وقال المتنبئ واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “المناطق كافة تشهد اجواء مشمسة بسبب استمرار تأثير المرتفع الجوي شبه مداري”.واشار الى ان “الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وبسرعة […]

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