2020/06/26 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الأمن تداهم مقر احدى (مجاميع الكاتيوشا).. وتعتقل 13 من عناصره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الأمن تداهم مقر احدى (مجاميع الكاتيوشا).. وتعتقل 13 من عناصره) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الأمن تداهم مقر احدى (مجاميع الكاتيوشا).. وتعتقل 13 من عناصره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).