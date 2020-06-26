الكاظمي يكشف عن اجراء تغيير بمواقع إدارية في العراق

2020/06/26 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن قرب اتخاذ مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، معتبراً أن الحكومة جاءت في وضع اقتصادي من...

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