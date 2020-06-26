قوة عراقية تقتحم مقراً لفصيل مقرب من إيران وتنفذ حملة اعتقالات

2020/06/26 | 09:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت المداهمة في حي الدورة الواقع جنوب بغداد، واستهدفت كتائب حزب الله المقربة من إيران على وجه التحديد - صورة ارشيفية

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