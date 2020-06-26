الطقس.. اجواء صافية ومستقرة لليومين المقبلين ودرجات حرارة اربعينية

2020/06/26 | 09:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي علي الكربلائي، الجمعة، أجواءً صافية ومستقرة على مدى اليومين المقبلين، مع تسجيل مستوى درجات حرارة ضمن سقف الأربعينات مئوية. وقال الكربلائي في بيان إن “الطقس صافي تماماً ومستقر ليوم الجمعة والسبت، فيما ستكون الرياح عموما شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة خلال اليومين المقبلين، وهو أفضل من أن تكون ساكنة عندها سيكون […]

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