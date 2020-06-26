الكشف عن حملة لاستبدال مسؤولين ومدراء دوائر في كردستان

2020/06/26 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، الجمعة (26 حزيران 2020)، عن حملة يقودها رئيس حكومة اقليم كردستان مسر...





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