الحشد الشعبي يدمر 5 اوكار لداعش ويقتل 5 عناصر في ديالى وصلاح الدين

2020/06/26 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الحشد الشعبي في ديالى، اليوم الجمعة، تدمير5 اوكار لداعش وقتل 5 عناصر من داعش بعمليات امنية شاملة في حدود ديالى – صلاح الدين.وقال مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني ان الوية الحشد وبمشاركة قوات الجيش والشرطة نفذت عمليات تمشيط وبحث شاملة للقرى الممتدة بين سد العظيم شمالي ديالى وصولا الى قرية مبارك الفرحان الحدودية مع صلاح الدين، تمكنت من قتل 3 دواعش تطاردهم الاجهزة الامنية منذ سنوات عدة الى جانب تدمير 5 اوكار تعد […]

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