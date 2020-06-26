2020/06/26 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول عسكري ايراني : انفجار الليلة الماضية كان في خزان للغاز ولم يسفر عن وقوع ضحايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عسكري ايراني : انفجار الليلة الماضية كان في خزان للغاز ولم يسفر عن وقوع ضحايا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عسكري ايراني : انفجار الليلة الماضية كان في خزان للغاز ولم يسفر عن وقوع ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).