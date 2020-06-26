كيف تشتري إيران من الخارج في ظل العقوبات؟

2020/06/26 | 09:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل العقوبات المفروضة عليها..تستخدم إيران العراق للشراء من الخارج

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